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İzmit Belediyesi, doğanın eşsiz güzelliğini keşfetmek ve keyifli bir akşam geçirmek isteyen tüm vatandaşları Lavanta Şenliği'ne davet etti.

Etkinliğe ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla İzmit Belediyesi tarafından D-100 Kuryapı Durağı Yeni Cuma Mevkii'nden saat 18.00'de ücretsiz servis kaldırılacak.

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Her yaştan vatandaşın katılımına açık olacak şenlikte, mor lavanta tarlalarının eşsiz manzarası ziyaretçilere keyifli anlar yaşatacak. Katılımcılar, doğanın huzurlu atmosferinde vakit geçirerek lavanta bahçesini gezebilecek ve bol bol hatıra fotoğrafı çekebilecek.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenecek etkinlik, 30 Haziran'da saat 19.00'da Durhasan Mahallesi'ndeki lavanta bahçesinde başlayacak.

İzmit Belediyesi'nin Geleneksel Lavanta Şenliği, 30 Haziran Salı günü doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını Durhasan Tarımsal Uygulama Bahçesi'nde bir araya getirecek

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