Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen 'Horon Bizumdur' Guinness Dünya Rekoru denemesinde, İstanbul'da 5 bini aşkın gönüllü aynı anda horon oynadı. Etkinlikte kültürel mirasın yaşatılması hedeflendi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul, binlerce kişinin katıldığı Guinness Dünya Rekoru denemesine ev sahipliği yaptı.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen 'Horon Bizumdur' Guinness Dünya Rekoru Denemesi kapsamında, 5 bini aşkın gönüllü aynı anda horon oynayarak rekora imza atmak için bir araya geldi.

Kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla gerçekleştirilen etkinlik, İstanbul Valisi Davut Gül, Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla düzenlendi. Etkinlikte binlerce kişinin aynı anda sergilediği horon gösterisiyle Türk halk oyunlarının birlik ve beraberlik ruhu ön plana çıkarıldı.

İstanbul Valiliği, organizasyonun geleneksel kültürün yaşatılması ve geniş kitlelere ulaştırılması açısından önemli bir buluşma olduğunu belirtti.