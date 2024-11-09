İzmir Bornova Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde 2024 yılı Ekim ayında hizmete açılan “Sağlıklı Yaş Alma Merkezi,” evlerinde yaşayan 60 yaş ve üzeri Bornovalıların sosyalleşmesi ve sağlıklı bir yaşlılık dönemi geçirmesi için kapılarını açtı.İZMİR (İGFA)- İzmir Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, merkezin önemine dikkat çekerek "Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’mizle yaş almış Bornovalıların sosyal hayatlarını canlandırmak, onların ihtiyaçlarına göre destek vermek bizim için çok değerli. Onlara sadece sağlık hizmetleri sunmakla kalmıyor; aynı zamanda sosyal çevrelerini genişletmeleri için güvenli ve destekleyici bir alan yaratıyoruz. Bu projeyi Bornova’nın sosyal belediyecilik anlayışına uygun olarak hayata geçirmekten mutluyuz" diye konuştu.

Sanat, sağlık ve sosyal destek bir arada

Merkezde, yaş almış bireyler her hafta Şef Selda Kesgi yönetiminde Türk Sanat Müziği eğitimi alarak keyifli zaman geçiriyor. Ayrıca fizik tedaviye yönelik hareketlerle sağlıklarını destekleme imkanı buluyorlar. Merkezde verilen fiziksel aktivite danışmanlığı, beslenme ve ağız-diş sağlığı konularında danışmanlık sayesinde yaşlılar kendilerini daha iyi hissediyor.

El becerileri ve gezilere özel zaman ayrılıyor

Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’nde haftada iki gün düzenlenen el becerisi atölyeleri ile yaşlılar üretkenliklerini artırırken, düzenlenen geziler sayesinde Bornova'nın güzelliklerini yeniden keşfediyorlar. Bu tür sosyal etkinliklerin yaşlı bireylerin kendilerini daha enerjik hissetmelerine katkı sağladığını belirterek, “Yaş almış vatandaşlarımızın her açıdan sağlıklı bir yaşlılık dönemi geçirmesi için belediye olarak yanlarındayız” dedi.