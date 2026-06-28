Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen '2. Aktif Yaşam Şenliği' ve '25. Geleneksel Huzurevi Kermesi', vatandaşların yoğun katılımıyla Merinos Parkı'nda gerçekleştirildi.

BURSA (İGFA) - Bursa'da geleneksel hale gelen 'Huzurevi Kermesi', Aktif Yaşam Merkezleri'nde kalan yaşlı misafirlere moral vermeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Aktif Yaşam Merkezleri Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan şenlik ve kermes, sabahın erken saatlerinden itibaren konuklarını ağırlamaya başladı.

Büyükşehir Belediyesi ve bağlı birimler ile Bursalı hayırsever firmalar, gönüllüler ve sivil toplum kuruluşlarının açtığı stantlarda yiyecekten meyve sebzeye, çiçekten kıyafet ve ayakkabıya kadar çeşitli ürünlerin satışı yapıldı. Gün boyu 'Sağlıklı Yaşam' temasıyla tansiyon ve kan şekeri ölçümü, sigarayı bırakma farkındalık çalışmaları, diyetisyen ve fizyoterapist danışmanlığı gibi konularda ücretsiz hizmet verildi.

Bursalılar, pickleball ve dart etkinlikleri ile halk oyunları, el sanatları ve resim atölyelerine de katılarak eğlenceli bir gün geçirdi. Şenlik kapsamında düzenlenen 'Bursa Huzurevleri Bocce Turnuvası' ise sporun yaşının olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi. Katılımcılar, fizyoterapist eşliğinde kültür fizik, zumba, pilates etkinliklerine de katılarak keyifli anlar yaşadı. Gün boyu düzenlenen söyleşilerde ise alanında uzman isimler, 'Aktif yaş alma', 'Sağlıklı mutfak tüyoları ve mutfak atölyesi' gibi konularda Bursalılarla bilgi paylaşımında bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'yı temsilen şenliğe katılan Başkan Vekili İsmail Şenol, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Fatma Şahin ile birlikte huzurevi kermes coşkusuna ortak oldu. Stantları tek tek gezen Şenol hem aktif yaşam merkezi sakinleriyle hem de vatandaşlarla sohbet etti. Güncel ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden yapılandırılan Merinos Aktif Yaşam Evi'ni de ziyaret eden Şenol, merkezin değişen ihtiyaçlara uygun olarak daha kapsayıcı bir anlayışla yeniden şekillendirildiğini belirtti.

'MERİNOS AKTİF YAŞAM EVİ, AYNI SAMİMİYETLE HİZMET VERİYOR'

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili İsmail Şenol, Merinos Emekliler Lokali'nin bundan sonra Merinos Aktif Yaşam Evi adıyla aynı sıcaklığı ve samimiyeti koruyarak hizmet vermeye devam edeceğini söyledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin mekânın her yönüyle işletilmesini, faaliyetlerini ve sosyal çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini anlatan Başkan Vekili Şenol, 2. Aktif Yaşam Şenliği ile 25. Geleneksel Huzurevi Kermesi'nin de yoğun ilgi görmesinin sevindirici olduğunu ifade etti.

Büyüklerin yalnızca vakit geçirdiği değil, ürettiği, sosyalleştiği, sağlıklı ve aktif bir hayat sürdürdüğü yaşam alanları oluşturmak istediklerini dile getiren Şenol, 'Büyüklerimizin tecrübeleri, nasihatleri ve duaları bizim en kıymetli hazinelerimizdir. Onların huzuru, mutluluğu ve sıhhati için çalışmak boynumuzun borcudur. Merinos Aktif Yaşam Evimiz de bundan sonra nice güzel hatıraların biriktiği, kültürün ve sanatın yaşatıldığı önemli bir buluşma noktası olacaktır. Rabbim büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Sağlık ve afiyet içerisinde nice güzel günlerde buluşmayı nasip etsin' dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Vekili İsmail Şenol ve beraberindekiler, açılışı gerçekleştirilen 'İşte hayat' adlı fotoğraf sergisini gezdi. Şenlik, Şef Kemal Kamalı yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Türk Halk Müziği Korosu, Şef Kemal Alevli yönetiminde Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Türk Sanat Müziği Korosu, Şef Dr. Aysel Gürel yönetiminde Bursa Nilüfer Kadın Korosu'nun konserleriyle devam etti. Orkestraların konserleriyle renklenen etkinlikte hem huzurevi sakinleri hem de vatandaşlar keyifli anlar yaşadı.