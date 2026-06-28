Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Bursa'nın Fethi'nin 700. Yılı etkinlikleri kapsamında Büyükorhan Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 'Görecik Yaylası Yörük Türkmen Kültür Şöleni'ne katıldı.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Büyükorhan ilçesindeki tarım fuarı, yöresel ürünler sergisi ve kültürel etkinliklere sahne olan Görecik Yaylası Yörük Türkmen Kültür Şöleni'ne AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Büyükorhan Belediye Başkanı Kamil Turhan, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, mahalle muhtarları, dernek temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılım katıldı.

Törendeki konuşmasında Görecik Yaylası'nda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Vekili Şahin Biba, 'Dağ yöresi denince aklımıza alın teri, üretim, vatanını ve milletini seven, değerlerine önem veren güzel hemşerilerimizin yaşadığı yer gelir. Sizler, her zaman ülkemize değer katan, vatana ve millete sahip çıkanlardan oldunuz. 700'üncü yıl dönümünü kutladığımız Bursa'nın fethinde dağ yöremiz temel taşlardan biridir. Bununla ne kadar gurur duysanız azdır. Az evvel kıymetli başkanımız, yörenin mezbaha talebinden bahsetti. Dağ yöresi mezbahanın en iyisine layıktır. Büyükşehir Belediyesi olarak dağ yöremize yalnızca mezbaha değil yanında bir de entegre tesis yatırımını kazandıracağız. Büyükşehir Belediyesi olarak dağ yöremizin sesi olmaya devam edeceğiz.' dedi.

Şölene ev sahipliği yapan Büyükorhan Belediyesi'ne ve emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak kentin kültürel mirasını yaşatan, üretimi destekleyen ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren her çalışmanın yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.