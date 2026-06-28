İSTANBUL — Giresun iş dünyasını, sanayisini, ticaret hacmini ve kültürel dinamiklerini küresel ve ulusal ölçekte vitrine çıkaracak olan "Giresun EKSPO 2026 İstanbul - Giresun İş Dünyası Buluşması" için tarihi bir adım atıldı. Dev organizasyonun basın buluşması, Sütlüce’deki Arise Hotel Golden Horn’da çok sayıda iş insanı, STK temsilcisi ve basın mensubunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Şebinkarahisar Sanayici ve İş Adamları Derneği (ŞEBİNSİAD) Başkanı Mücdat Karayılan’ın ilk olarak gündeme getirdiği ve mimarlığını üstlendiği vizyon projesine, Giresun Federasyonu ve Giresun Vakfı’nın da tam destek vermesiyle Giresun camiası tek yürek oldu. Merakla beklenen dev fuarın 8-11 Ekim 2026 tarihleri arasında Yenikapı Fuar Merkezi’nde gerçekleştirileceği resmen açıklandı.

Mücdat Karayılan: "Bu Fuar Giresun Ticaretinin Dönüm Noktası Olacak"

Toplantının açılış ve gündem konuşmasını yapan, projenin ateşleyicisi ŞEBİNSİAD Başkanı Mücdat Karayılan, Giresun'un ekonomik gücünün artık tek bir çatı altında toplanması gerektiğine vurgu yaptı. Karayılan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:"Daha önce başarıyla gerçekleştirdiğimiz ŞEBİNSİAD EXPO tecrübesini, şimdi tüm Giresun’umuza yaymanın gururunu yaşıyoruz. Bu fuar sadece bir kültürel buluşma değil; Giresunlu sanayicilerin, markaların, genç girişimcilerin ve iş dünyasının üretim gücünü dünyaya ilan edeceği bir platformdur. Giresun Federasyonu ve Giresun Vakfı’nın bu vizyona ortak olması gücümüzü katlamıştır. Yenikapı’da 8-11 Ekim tarihlerinde Giresun imzasını ticaret dünyasına altın harflerle kazıyacağız."Karayılan’ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle oldu:

Giresun’un sadece doğal güzellikleriyle değil, üretim kapasitesi ve girişimci insanlarıyla da tanıtılması gerektiği,Fuarın iş insanlarını, yatırımcıları ve kurumları aynı çatı altında buluşturacağı,Giresun markalarının yeni pazarlara ulaşması için önemli bir fırsat oluşturacağı, vurgulandı.Karayılan, daha önceki açıklamalarında da 2026 yılını proje yılı olarak değerlendirdiklerini ve iş dünyasına yönelik çalışmaların artırılacağını ifade etmişti.

Giresun Federasyonu: "Kültürel Gücümüzü Ekonomik Sinerjiyle Taçlandırıyoruz"

Projeye lojistik ve kitlesel anlamda en büyük katkılardan birini sunan Giresun Federasyonu Yönetimi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada birlik ve beraberlik mesajı verdi. Federasyon adına yapılan konuşmada şu noktalara değinildi:"İstanbul’da yıllardır düzenlediğimiz tanıtım günleriyle Giresun’un kültürünü, fındığını, yaylasını başarıyla tanıttık. Ancak artık bu büyük potansiyeli ekonomik bir sinerjiye, kalıcı iş ortaklıklarına dönüştürme vakti gelmişti. ŞEBİNSİAD’ın başlattığı bu kıvılcıma, Federasyon olarak tüm gücümüzle omuz veriyoruz. Giresun dünyası unsurlarının bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bu iş birliği, Yenikapı’da neleri başarabileceğimizi herkese gösterecektir."

Giresun Vakfı: "Giresun’un Geleceğine ve Eğitimine Katkı Sağlayacak Bir Vizyon"

Giresun iş dünyasının duayen isimlerini ve entelektüel birikimini bünyesinde barındıran Giresun Vakfı Yönetimi ise projenin makroekonomik ve sosyal boyutuna dikkat çekti. Vakıf adına yapılan konuşmada iş birliğinin tarihi önemine vurgu yapıldı:"Vakıf olarak Giresun’un kalkınması, gençlerimizin eğitimi ve lobimizin güçlenmesi için atılan her adımın destekçisiyiz. Giresun EKSPO 2026, şehrimizin markalaşma sürecine devasa bir ivme kazandıracaktır. Üç kurumun sergilediği bu örnek dayanışma, sadece bir fuar organizasyonu değil, Giresun’un ortak geleceğine yapılan çok büyük bir yatırımdır. Emeği geçen herkesi kutluyoruz."

Kayıtlar ve Stand Başvuruları Başlıyor

Giresunlu firmaların ulusal ve uluslararası pazarlara açılması için büyük bir kapı aralayacak olan fuar; tekstilden gıdaya, savunma sanayiinden teknolojiye, inşaattan turizme kadar geniş bir sektörel yelpazeyi ağırlayacak.

Giresun Dergisi Sahibi Remzi Mamaşoğlu'da Giresun İş İnsanlarını önemli tavsiyelerde bulundu.

Sütlüce'deki basın toplantısı, iş insanlarının hatıra fotoğrafı çekimi ve organizasyon komitesinin tebrikleri kabul etmesiyle son buldu.

Giresun EKSPO 2026 ile ilgili stand yerleşim planları ve katılım detaylarının önümüzdeki günlerde komisyon tarafından dijital mecralardan ilan edileceği bildirildi.