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Muharrem ayının manevi atmosferini ve paylaşma geleneğini yaşatmayı amaçlayan aşure dağıtımları, 15 Temmuz Çarşamba günü Ulu Cami önü ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilecek ikramlarla sona erecek.

25 Haziran'da başlayan ikramların; Görükle Köyiçi Meydanı, Kestel İlçe Meydanı, İnegöl Akhisar Meydanı, Orhaneli Çarşı Meydanı, Harmancık Merkez Camii Meydanı, Gürsu Pazar Alanı, Keles Meydanı, Gemlik Sahili, Teleferik Meydanı, Mudanya BUDO yanı sahil girişi, Şirinevler Pazar Alanı, Mustafakemalpaşa Adnan Menderes Meydanı, Beşevler Pazar Alanı, Büyükorhan Meydanı, İhsaniye Pazar Alanı, İznik Pazar Alanı, Yenişehir Meydanı ve Demirtaş Meydanı ile devam edeceği bildirildi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, aşure ikramını bu kez Yıldırım ilçesindeki Arabayatağı Pazar Alanı'nda vatandaşlarla paylaştı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayının manevi ikliminde toplumsal birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla başlattığı aşure dağıtımlarını sürdürüyor. 17 ilçede 28 noktada gerçekleştirilen ikramlarla vatandaşlar aşure bereketini paylaşıyor.

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