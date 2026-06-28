Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Değirmen Boğazı Mesire Alanı'nda düzenlenen Emekliler Pikniğinde vatandaşlarla buluşarak, 'Emekliler Haftası Türkiye'de bir hafta, Balıkesir'de 365 gün' dedi.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Balıkesir Kent Konseyinin iş birliğinde, Emekliler Haftası kapsamında Değirmen Boğazı Mesire Alanı'nda düzenlenen piknik programı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Kentin dört bir yanından emeklilerin katıldığı etkinlik; müzik dinletileri, ikramlar ve çeşitli sosyal aktivitelerle renkli görüntülere sahne oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın yanı sıra CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ve Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden'in de katıldığı organizasyonda emekliler keyifli bir gün geçirdi.

Vatandaşlarla tek tek sohbet eden Başkan Akın, emeklilerin danslarına da eşlik ederek etkinliğe renk kattı.

AKIN: 'EMEKLİLER HAFTASI'NI YÜREKTEN KUTLUYORUM'

Emeklilere yönelik sosyal projelerin artarak devam edeceğini belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, pikniğin yanı sıra emeklilerin aileleriyle birlikte denize girebilecekleri yeni bir çalışmanın hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti.

Akın, 'Emekliler Haftası Türkiye'de bir hafta, Balıkesir'de ise 365 gün. Balıkesir'de 400 binin üzerinde emeklimiz yaşıyor. Bu durum bizlere de önemli bir sorumluluk yüklüyor. Emeklilerimizin şehir merkezinde keyifle vakit geçirebilecekleri sosyal yaşam alanlarını günden güne artırıyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak tüm zorluklara rağmen, hiçbir bahanenin arkasına sığınmadan elimizden gelen desteği vermeye devam ediyoruz. Daha da güzel olacak. Tüm emeklilerimizin Emekliler Haftası'nı yürekten kutluyorum.' ifadelerini kullandı.