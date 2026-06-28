Milli Savunma Bakanlığı, Türk Kara Kuvvetlerinin 2235'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 4'üncü Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen kutlama programında şehit aileleri, gaziler ve personel ailelerinin ağırlandığını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Türk Kara Kuvvetlerinin 2235'inci kuruluş yıl dönümü kapsamında 4'üncü Komando Tugay Komutanlığında kutlama programı düzenlendiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, programın Şehit Albay Suat Karadağ Kışlasında gerçekleştirildiği belirtildi. Kutlamaya şehit aileleri, gaziler ile personel ailelerinin katıldığı ifade edilirken, etkinlikte Türk Kara Kuvvetlerinin köklü geçmişi ve şanlı askerî mirasının bir kez daha gururla yad edildiği kaydedildi.

Program kapsamında komandolar tarafından dağcılık gösterisi sunulurken, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan silah, teçhizat ve araçlar da katılımcılara tanıtıldı.

Bakanlık, düzenlenen etkinliğin Türk Kara Kuvvetlerinin 2 bin 235 yıllık köklü geçmişini ve kahramanlık geleneğini yaşatmayı amaçladığını belirtti.