Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından hayata geçirilen 'Lezzet Noktası' projesiyle Samsun'un gastronomi zenginliği ziyaretçilerle buluşmaya devam ediyor. Kültür Yolu Festivali'nde Bafra pidesi, Nebiyat fasulyesi, manda sütlü dondurma yoğun ilgi gördü.

SAMSUN (İGFA) - Samsun Kültür Yolu Festivali'nde sahne bu kez şehrin eşsiz lezzetlerinin oldu. 44 'Lezzet Noktası' kentin zengin mutfak kültürünü geniş kitlelere ulaştırırken, festival süresince gastronomi duraklarına gösterilen yoğun ilgi hem yerel işletmelere hem de şehir ekonomisine katkı sağladı.

Festival ziyaretçilerinin en çok ilgi gösterdiği tatlar arasında kapalı kıymalı Bafra pidesi, manda peynirli pide, Çarşamba pidesi, Nebiyan fasulyesi, manda sütlü dondurma ve kaymaklı lokum öne çıktı.

Karadeniz'in lezzet başkenti olma yolunda ilerleyen Samsun, festival boyunca damaklarda unutulmaz izler bıraktı.

Karadeniz, Anadolu, Balkan ve Kafkas mutfaklarının izlerini taşıyan Samsun mutfağı, festival kapsamında düzenlenen gastronomi etkinlikleriyle ziyaretçilerle buluştu. Araştırmacı yazar ve TV sunucusu Adnan Şahin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, Samsun'un zengin mutfak kültürüne dikkat çekildi. Şef Adnan Şahin, darplı pilav, kastri, sırık kebabı ve bölgenin zengin ot kültürünün Samsun mutfağının öne çıkan değerleri arasında yer aldığını belirterek, Lezzet Noktası uygulamasının şehirlerin gastronomik mirasını görünür kılmak adına önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

Festivalin gastronomi şeflerinden Deniz Şahin ve Duran Özdemir de Samsun'un deniz ve kara mutfağını bir araya getiren zengin gastronomi kültürüne dikkat çekerek, Nebiyan fasulyesi, Çarşamba pidesi ve levrek çıtlama gibi yöresel lezzetlerin kentin gastronomi turizmi açısından önemli değerler taşıdığını vurguladı.