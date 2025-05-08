Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yapımını tamamladığı Başiskele Su Sporları Eğitim Merkezi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda hizmete açılıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşası tamamlanan, Türkiye’ye örnek olacak Başiskele Su Sporları Eğitim Merkezi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda hizmete açılıyor.

Kocaeli sahillerinde hayata geçirdiği dev yatırımlar ile kentin spor kültürünü ve marka değerini yükseltmeye devam eden Büyükşehir Belediyesi, su sporlarına verdiği desteklerle büyük bir vizyon ortaya koyuyor. Kocaeli’nin su sporlarında öncü bir il olmasının önünü açan Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, şehri denizle bütünleştirme vizyonunu ön planda tutarak Körfez’i uluslararası su sporları yarışmalarına ev sahipliği yapan bir merkez haline getirmeyi amaçlıyor ve su sporlarını Kocaeli genelinde yaygınlaştırmaya önem veriyor.

SU SPORLARI EĞİTİM MERKEZİ AÇILIYOR

Kocaeli Büyükşehir, Başiskele Karşıyaka Sahili’nde yapımı tamamlanan Başiskele Su Sporları Eğitim Merkezi’ni 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda hizmete açıyor. Su sporları festivali ile gerçekleştirilecek eğitim merkezinin açılışına kent protokolü ile Kocaeli’de bulunan yelken ve kürek kulüpleri de katılım gösterecek. Festival kapsamında alanda deniz kanosu, deniz küreği, dragon boat, plaj voleybolu, halat çekme, dev jenga, penaltı yarışması, kürek ergometre deneyimi ve su savaşları gibi etkinlikler düzenlenecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Başiskele Su Sporları Eğitim Merkezi toplam 2 bin 109 metrekarelik alanda hizmet verecek. Tesis içerisinde kapalı kürek ve kano kayıkhanesi, kapalı yelken kayıkhanesi, 4 soyunma odası, 7 kulüp odası, 1 kafeterya, 1 spor salonu, 2 mescit, 2 WC ve 1 derslik bulunuyor. Tesiste ilimizde faaliyet gösteren su sporları kulüplerinin yanında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü kano, kürek ve yelken branşlarında faaliyet gösterecek.