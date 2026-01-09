'Turist Gözüyle Kocaeli' teması ile bu yıl 12.'si düzenlenen 4 Mevsim Kocaeli Ulusal Fotoğraf Yarışması'nın ödül töreni gerçekleştirildi. Başkan Büyükakın geçmişte kokan ve gri bir şehir olarak bilinen Kocaeli'nin bugün kartpostallara konu olduğunu belirtti.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen ve kenti en iyi anlatan karelerin yarıştığı 4 Mevsim Kocaeli 12. Ulusal Fotoğraf Yarışması'nın ödül töreni, SEKA Sanat İhtisas Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Bu yıl 'Turist Gözüyle Kocaeli' teması ile düzenlenen yarışmada, kentin doğal güzellikleri, tarihi mirası, kültürel yaşamı ve turizm değerleri farklı bakış açılarıyla objektiflere yansıdı. Tören öncesinde açılan serginin ziyaretinde, 4 ayrı kategoride ödül alan 16 fotoğrafın yanı sıra sergilenmeye değer görülen fotoğraflar da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

ÖDÜL TORENİNE BÜYÜK İLGİ VARDI

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF), Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği (KASK) ve Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği'nin (GFSD) destek verdiği yarışmanın ödül törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Başkan Vekili Berna Abiş, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, GFSD Başkanı İsmail İkiz, KASK Başkanı Melih Sular ve çok sayıda sanatsever ile fotoğraf tutkunları katıldı.

Ödül töreni öncesinde davetliler Trio müzik dinletisi eşliğinde sergiyi ziyaret ettiler. Ardından İsmail İkiz ve Melih Sular birer konuşma yaptı.

Törende konuşan Başkan Büyükakın yarışmaya gösterilen ilgiye ve ortaya çıkan fotoğrafların güzelliğine dikkat çekerek, 'Fotoğraflara baktığımızda nasıl bir cennet şehirde yaşadığımızı görmüş olduk. Aslında bu fotoğraflar bir anlamda toplumsal hafıza. Yıllardır biz bunu yapıyoruz. Kocaeli kare kare arşivleniyor. Bu yıl 12'ncisini düzenledik; 28 ilden 978 fotoğrafçımız, 3 bin 548 fotoğrafla bu yarışmaya katıldı. Ortaya inanılmaz güzellikler çıktı. Her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bir manada Kocaeli'yi anlatmanın 3 bin 548 farklı yolu olarak görüyorum fotoğrafları' ifadelerini kullandı

Tören, dereceye giren fotoğraf sanatçılarına ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.

4 KATEGORİDE DERECEYE GİREN ÖDÜLLER

Kategori: Kocaeli'de Turizm

• Mansiyon-Sare KURAL 40 Yıllık Rüya

• Üçüncülük-Ödülü Gürsel Egemen ERGİN Zamanın Silüeti

• İkincilik Ödülü-Ahmet Turan KURAL Plaj

• Birincilik Ödülü-Murar İBRANOĞLU Kış Keyfi

Kategori: Büyükşehir Kocaeli

• Mansiyon-Hasan İÇEL Denize Açılan En Büyük Türk Bayrağı

• Üçüncülük Ödülü-İsmail BALCI Yüzme Yarışları

• İkincilik Ödülü-Arzu İBRANOĞLU Teleferik

• Birincilik Ödülü-Enes Ahmet DÜZCAN Dip Çamuru Temizliği

Kategori: Kocaeli'de Doğa ve Manzara

• Mansiyon-Bahadır KORK Flamingolar

• Üçüncülük Ödülü-Fatih ÖZ Haberimiz Yokmuş Gibi Çek

• İkincilik Ödülü-Okan ÖZDEMİR Doğa ve Tarih

• Birincilik Ödülü-Furkan GÜNEŞ Kuzey Işıkları ve Yıldız İzleri

Kategori: Kocaeli'nin Köyleri ve Kültürel Yaşam

• Mansiyon-Ahmet Turan KURAL Eğlence

• Üçüncülük Ödülü-Hakkı AKOVA Kafkas Sürgünü

• İkincilik Ödülü-Fatih ÖZ Simite Doğru Akan Hayat

• Birincilik Ödülü-Taner RAGIPOĞLU Balıkçı