Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı'na bağlı A Takımı ekipleri, Kandıra Yolu Şehir Hastanesi Köprülü Kavşağı'nda trafikte seyir halindeyken meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasına anında müdahale etti. Ekiplerin hızlı ve dikkatli çalışması sayesinde olası ikinci bir kazanın önüne geçildi.

KOCAELİ (İGFA)- Kocaeli'de yaşanan kaza anına tanıklık eden Büyükşehir A Takımı ekipleri, vakit kaybetmeden araçlarını güvenli bir alana çekerek olay yerine müdahale etti.

İlk olarak yolda gerekli uyarı ve yönlendirme tabelaları yerleştirilerek trafik güvenliği sağlandı. Çevredeki sürücülerin güvenli şekilde ilerlemesi için gerekli tüm önlemleri alan ekipler, hızlı ve dikkatli çalışarak olası ikinci bir kazanın önüne geçti.

KUMLAMA ÇALIŞMASI OLASI YENİ KAZALARI ÖNLEDİ

Kazada mağdur olan vatandaşa da destek veren ekipler, sağlık ekipleri ile iletişime geçerek süreci yakından takip etti. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, kazaya karışan araçtan yola sızan yağ atıklarının yeni kazalara sebep olmaması için yolda kumlama çalışması yapıldı. A Takımı ekiplerinin duyarlı ve hızlı müdahalesi sayesinde trafik kısa sürede kontrollü şekilde normale dönerken, hem sürücülerin hem de yayaların güvenliği sağlanmış oldu.