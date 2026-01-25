Kocaeli Büyükşehir tarafından Bilim Merkezi'nde düzenlenen 'Okula Bi' Mola' etkinliğinde Lemi Filozof'un renkli dünyasına konuk olan çocuklar unutulmaz bir günü daha geride bıraktı.

KOCAELİ (İGFA) - Çocukların ve gençlerin yarıyıl tatilini dolu dolu geçirebilmeleri için 'Okula Bi' Mola' etkinliği düzenleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, karnelerini alan tüm çocuklara Bilim Merkezi'nde unutamayacakları deneyimler yaşatıyor.

'Okula Bi' Mola' etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen özel gösteriler, renkli atölyeler, spor aktiviteleri, dijital deneyim alanları, interaktif oyunlar ve sahne şovları ile çocuklar keyifli vakit geçiriyor. Çocukların enerjiyle dolup taştığı etkinliklerde ebeveynler de bilim, teknoloji ve sanata dair eğlenceli deneyimler edinme fırsatı buluyor.

LEMİ FİLOZOF'UN EĞLENCELİ SOHBETİ

TRT Çocuk Kanalı'nda 'Sürpriz Kutusu' programı ile çocukların sevgilisi olan sinema ve televizyon oyuncusu Lemi Filozof 'Okula Bi' Mola' etkinliğinin ikinci gününde çocuklarla eğlenceli bir buluşma gerçekleştirdi. Çocuklarla kurduğu içten iletişim ve enerjik tavırlarıyla büyük bir hayran kitlesi edinen Lemi Filozof, Bilim Sahnesi'nde eğlenceli, eğitici ve interaktif bir sahne şovu gerçekleştirdi. Etkinlikte sevilen şarkılarını da seslendiren çocukların 'Lemi Abi'si davet edilmesinden dolayı Kocaeli Büyükşehir'e teşekkür etti. Programın sonunda Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Şube Müdürü Mine Pir Kazan, Lemi Filozof'a çiçek takdiminde bulundu.

PIRIL SAHNE GÖSTERİSİ İLE SONLANACAK

Çocuklar Lemi Filozof'un eğlenceli sohbetinin yanı sıra Tati Pati Tiyatro Gösterisi ile oldukça keyifli vakit geçirdi. Oyun Abisi'nin balon ve köpük şovu, Kahoot Bilgi Yarışması, Bedenden Oyuna, Bilim Şov, rengârenk atölyeler ve sanat çalışmalarıyla 'Okula Bi' Mola' etkinliğinin ikinci günü de dopdolu geçti.

Kocaeli Bilim Merkezi'ndeki 'Okula Bi' Mola' etkinlikleri bugün (pazar) Bilim Sahnesi'nde saat 17.30'da başlayacak Pırıl (İnteraktif Sahne Gösterisi) ile noktalanacak.