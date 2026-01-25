Bursa Osmangazi Belediyesi, düzenlediği 'Girişimci Kafası' söyleşisiyle iş hayatına atılmayı planlayan gençleri, iş hayatında başarı elde etmiş girişimcilerle buluşturarak gençlere yön veren buluşmalara imza atmaya devam ediyor.

BURSA (İGFA) - Bursa'da Gençlik ve Girişimcilik Merkezi'nde düzenlenen 'Girişimci Kafası' buluşmalarına katılan gençler her hafta farklı bir başarılı girişimciden iş hayatına dair önemli bilgiler öğreniyor.

Buluşmaların bu haftaki konuğu ise otomotiv yedek parça üretimde büyük başarılar elde etmiş Haksan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Gülmez, oldu. Moderatörlüğünü Mürvet Özçelik'in üstlendiği programa Bursa'da yaşayan çok sayıda girişimci adayı yoğun ilgi gösterirken, katılımcılar sıfırdan başlayarak kariyer basamaklarını büyük bir başarıyla tırmanan Gülmez'den otomotiv yedek parça üretimi ve girişimcilikte başarıya giden yolun inceliklerini öğrendi.

Dinleyicilerle mesleki yolculuğunu, karşılaştığı zorlukları ve edindiği deneyimleri samimiyetle paylaşan başarılı girişimci, bilgi birikimiyle gençlere adeta önemli bir yol haritası sundu.

'MESLEK YÜKSEKOKULU MEZUNLARININ SANAYİDE İŞ BULMA ŞANSI ÇOK YÜKSEK'

Yoksul bir ailede büyüdüğünü ifade eden Haksan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Gülmez, 'Ben 7 yaşından itibaren çalışmaktayım. Simit satarak çalışmaya başladım. Hem çalışıp hem de okuyarak üniversiteyi bitirdim. Üniversiteden mezun olduktan sonra Bursa'da far üreten bir fabrikada çalışmaya başladım. Burada sanayi üretiminin tüm inceliklerini öğrendim. Bu iş yerinden ayrıldıktan sonra şu anki iş yerimi kurdum. Bugünlere geldim. Bugün kauçuk elastomerden enjeksiyon pres, ekstrüzyon profil ve tekstil ile güçlendirilmiş hortum parçaları üretimi yaparak otomotiv sektörünün yanı sıra beyaz eşya, inşaat, raylı sistem ve savunma sanayisi gibi alanlarda faaliyet gösteren bir firmanın sahibiyim. Benim gençlere tavsiyem, önce mesleki yeterliliklerini ölçebilecekleri, sonra da o meslekle ilgili üst eğitim almaları gerekiyorsa üniversite eğitimi almalarıdır. İki yıllık meslek yüksekokulu mezunlarının sanayide iş bulma şansı normal bir mesleki eğitim almamış kişilere göre yüzde yüz daha fazladır. Gençler üniversiteyi mutlaka okusunlar' şeklinde konuştu.

Girişimci Kafası Söyleşisi'ne katılarak ileride atılacakları meslek hayatlarıyla ilgili çok değerli bilgiler edinen gençler, bu buluşmaları düzenleyen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.