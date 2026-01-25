İzmit Belediyesi, sömestr tatilinde çocuklar için tiyatro gösterimi, atölyeler ve yüz boyama etkinliklerinin yer aldığı ücretsiz bir Sömestr Şenliği düzenledi

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, sömestr tatili kapsamında çocuklara yönelik renkli bir etkinlik gerçekleştirdi. Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Sömestr Şenliği, tiyatro gösterimi ve çeşitli atölyelerle çocuklara keyifli bir tatil ortamı sundu.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Burcu Bineklioğlu, program öncesi yaptığı konuşmada İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in selamlarını ileterek, 'Bizim bu etkinliklerimiz artık gelenekselleşti. Buna benzer programlarımız önümüzdeki süreçte de devam edecek. Etkinliğimize katılan herkese teşekkür ediyoruz' dedi.

Etkinlik programında sevilen çocuk oyunu 'Kurbağa Prens' sahnelendi. Çocukların hem eğlenmesi hem de tatil dönemini verimli geçirmesi için planlanan şenlikte ayrıca çocuk workshopları ve yüz boyama etkinlikleri yer aldı.

İZMİT BELEDİYESİNE TEŞEKKÜR

İzmit Belediyesi, düzenlenen şenliğin aynı zamanda ailelere yönelik çocuk dostu sosyal belediyecilik çalışmalarından biri olduğunu belirterek, tatil sürecinde çocuklara alternatif kültürel ve sosyal etkinlik alanları sunmaya devam edeceklerini ifade etti. Çocuklar ve aileleri etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediyesine teşekkürlerini ilettiler.