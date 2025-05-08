KO-MEK’te 20. yıl ilçe sergileri tüm hızıyla devam ediyor. Sergi yolculuğunda bu kez İzmit ilçe sergisi görücüye çıktı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, KO-MEK’in ilçe sergilerine katılarak kursiyerlerin heyecanına ortak oluyor. Şenlik havasında açılan İzmit ilçe sergisinde konuşan Başkan Büyükakın, “KO-MEK’te her bir hikâyenin ortak teması mutluluk ve üretkenliktir” dedi.

EL EMEĞİ GÖZ NURU ÜRÜNLER TAM NOT ALDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının (KO-MEK) “Orta Asya’dan Anadolu’ya ortak mirasımız” temasıyla düzenlediği ilçe sergilerinin açılışları devam ediyor. Bu kapsamda kursiyerlerin bir yıl boyunca ürettiği el emeği göz nuru ürünlerin vatandaşlarla buluştuğu İzmit ilçe sergisi şenlik havasında açıldı. Kocaeli Kongre Merkezi’nde geçekleştirilen sergiye Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’ın yanı sıra; Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Nuh Zafer Cantürk, siyasi parti ve sivil toplum örgütleri temsilcileri, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Oldukça yoğun katılımın olduğu ve birbirinden güzel ürünlerin yer aldığı sergide el emeği göz nuru ürünler ziyaretçilerden tam not aldı.

TÜRK DÜNYASI ÖĞRENCİLERİ GÖSTERİ SUNDU

Kursiyerlerin bir yıl boyunca büyük emekle hazırladığı el işi ürünlerin sergilendiği etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. KO-MEK müzik grubu usta öğreticilerinin seslendirdiği eserlerle başlayan açılış, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Ardından Kocaeli’nde eğitim gören Türk dünyası ülkelerine mensup öğrenciler kendi kültürlerine özgü gösteriler sundu.

"KO-MEK BANA YENİ BİR HAYAT KURMA FIRSATI VERDİ"

Halk oyunları gösterilerinin ardından saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başlayan programda kursiyerler adına konuşan Nergis Baştürk, 20 yıl önce yüksek lisans eğitimi için geldiği Türkiye’de KO-MEK ile tanışma sürecini anlattı. Baştürk, “Kazakistan tüm Türk soyunun anası sayılır. Türkiye'ye geldiğimde bu kültürel bağı hemen hissettim. KO-MEK kurslarını ilk duyduğumda bir belediyenin yüzlerce alanda ücretsiz eğitim vermesi beni çok şaşırttı. Hobi olarak başladığım kurslar sayesinde iş sahibi oldum. Ürettiklerimi satarak gelir elde ediyorum” dedi.

“BİR MİLLETİN KÜLTÜRÜ YOKSA VARLIĞI TEHLİKEDEDİR”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, KO-MEK’in sadece bir kurs değil, hayatın kendisi olduğunu vurgulayarak, “Kimisi için rehabilitasyon merkezi, kimisi için meslek öğrenme yeri. Burada her bir hikâyenin ortak teması mutluluk ve üretkenliktir. Bir milletin kültürü yoksa o millet yok olmaya mahkûmdur. Kültürümüze sahip çıkalım. Bazı gruplar kendi kültürünü hor görüp başka kültürleri yüceltiyor. Bu farkında olmadan kültürel yozlaşmaya sebep olabilir” dedi.

“ZULME SESSİZ KALIRSAK SIRA BİZE GELİR”

Her fırsatta Filistin’de yaşanan soykırıma değinen Başkan Büyükakın, “KO-MEK’in artık diğer sosyal sorumluluk projelerinde olduğu gibi Filistin meselesine de katkı sağlamasını istiyorum. Filistin meselesine dünya kör sağır kalıyor orada katliam yaşanıyor adeta. Bu acıyı, katliamı, zulmü lütfen içimizde hissedelim. Bir an ölenlerin kendi yakınlarımız olduğunu düşünelim. Yıllarca orta doğuya kan kokusu almış kuşlar gibi üşüştüler Irak’ın, Suriye’nin başına. Zulme sessiz kalmak bir gün sıranın size geleceğini bilmektir. Uyursanız ölürsünüz. Lütfen uyanık kalmaya devam edin” diye konuştu.

“KO-MEK AYNI ZAMANDA BİR TERAPİ MERKEZİ”

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Nuh Zafer Cantürk ise yaptığı konuşmada, KO-MEK’in eğitimin ötesinde bir işlev gördüğünü belirterek, “Binlerce kişiye eğitim verip meslek sahibi yapmak kolay değil. KO-MEK, yeteneklerin keşfedildiği ve özgüvenin geliştirildiği bir ortam sunuyor. Bu katkılarıyla adeta bir terapi merkezi işlevi görüyor” ifadelerini kullandı.

KO-MEK BOHÇASI NİŞANLI KURSİYERE VERİLDİ

Konuşmaların ardından KO-MEK bohçası nişanlı kursiyere hediye edilerek protokolle birlikte açılış kurdelesi kesildi. Açılışın ardından protokol hep birlikte sergi alanını gezilerek, el emeği göz nuru ürünler incelendi. Kursiyerlerin ürünlerini tek tek inceleyerek bilgi alan Başkan Büyükakın, sergide yer alan ürünleri oldukça beğendi.