Yenişehir Belediyesi, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği ile birlikte Suudi Arabistan'da düzenlenen JTTX Cidde Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na katılarak gövde gösterisi yaptı. Belediye Başkanı Ercan Özel, Bursa Yenişehir Uluslararası Havalimanı'nın uçuş ağına dahil edilmesi için dev havayolu şirketleriyle masaya oturdu.

BURSA (İGFA) - Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği'nin 'Tüm Zamanların En Güzel Şehri Bursa' mottosuyla başlattığı uluslararası tanıtım atağı, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde büyük bir ilgiyle karşılandı.

Mövenpick Hotel City Star Jeddah'ta düzenlenen Bursa Tanıtım Günleri'yle başlayan programda 17 ilçenin turizm cazibesi ortaya konuldu. Burada düzenlenen lansmanda Yenişehir, tarihi kimliği ve lojistik gücüyle bölge turizminin ana destinasyonu olarak tanıtıldı.

HAVALİMANI İÇİN STRATEJİK HAMLE: AIR CAIRO İLE KRİTİK ZİRVE

Programın en stratejik adımı ulaşım alanında atıldı. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, JTTX Cidde Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na katılım sağladı. Bursa Yenişehir Uluslararası Havalimanı'na düzenli uçuşlar konulması ve bölgeye turist akışının artırılması amacıyla Air Cairo firmasının Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Hüseyin Şerif ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. JTTX Cidde Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda yapılan görüşmede, Bursa Yenişehir Uluslararası Havalimanı'nın direkt ve charter uçuşlara tam uyumlu yapısı vurgulanırken, bu hamlenin Yenişehir'i uluslararası bir ulaşım üssü haline getirme hedefi pekiştirildi.

YENİŞEHİR DÜNYA VİTRİNİNDE

Yenişehir Belediyesi, bu katılımla Bursa'nın Suudi Arabistan pazarındaki bilinirliğini artırmayı ve kentin Türkiye içinde stratejik bir ana destinasyon olarak konumlandırılmasını hedefliyor. Fuar süresince Yenişehir ve Bursa'nın; kültür, doğa, sağlık, termal ve kış turizmi başta olmak üzere dört mevsime yayılan potansiyeli uluslararası tur operatörlerine detaylı sunumlarla anlatıldı.

BAŞKAN ERCAN ÖZEL: 'İLÇEMİZİN HAK ETTİĞİ PAYI ALMASINI SAĞLAYACAĞIZ'

Etkinlik sonrası değerlendirmelerde bulunan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, şunları söyledi:

'Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği koordinasyonunda, Cidde Başkonsolosumuz Sayın Mustafa Ünal, THY yöneticileri ve Suudi tur operatörleriyle verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Osmanlı'nın ilk başkenti olan Yenişehir'imizin tarihi mirasını ve Bursa Yenişehir Uluslararası Havalimanı'nın sunduğu direkt ulaşım konforunu Arap turizm acentalarına anlattık. Amacımız, ilçemizin kültürel zenginliği ve doğa turizmi imkanlarıyla bu büyük pazardan hak ettiği payı almasını sağlamaktır.'

B2B GÖRÜŞMELERLE YENİ İŞ BİRLİKLERİ

Fuar süresince gerçekleştirilen ikili iş görüşmelerinde (B2B), Yenişehir'in lojistik avantajları ile İstanbul ve Eskişehir gibi merkezlere olan yakınlığı ön plana çıkarıldı. Türk Hava Yolları'nın 'stopover' programının bölgeye katkılarının da aktarıldığı Bursa standı, fuar boyunca Suudi Arabistanlı seyahat profesyonellerini ve yatırımcılarını ağırladı.