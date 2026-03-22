İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada yayılan 'KKTC karasularında denizaltından füze fırlatıldı' iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan 'KKTC karasularındaki bir denizaltından çok sayıda füze fırlatıldığı' yönündeki iddiaların asılsız olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada, ne Türkiye, ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti karasularında herhangi bir füze atışı gerçekleştirilmediği vurgulandı.

Söz konusu görüntülerde yer alan atışların ise uluslararası sularda yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

Yetkililer, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik bu tür içeriklere itibar edilmemesi gerektiğini ifade ederek, yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaların dikkate alınmasının önemine dikkat çekti.