Düzce'de Akçakoca ilçesinde bayramın ikinci günü meydana gelen zincirleme trafik kazasında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgilere göre, Tepeköy istikametinden seyir halinde olan bir binek araç, zirveye ulaşmadan kontrolden çıkarak kaza yaptı.

İlk kazanın ardından aynı güzergahta ilerleyen çift kabinli kamyonet, kaza yapan araca çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Olayın ardından yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.