Edirne'nin Keşan ilçesinde 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı çıkışında vatandaşlardan alınan 50 TL'lik otopark ücreti tepkilere yol açtı. Uygulama 'sosyal belediyecilik' tartışmasını gündeme taşıdı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan'da 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında düzenlenen resmi törenlerin ardından otopark ücretlendirmesi tartışma yarattı.

Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans ve Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen programa katılan vatandaşlar, çıkışta 50 TL'lik otopark ücretiyle karşılaştı. Duruma tepki gösteren bazı vatandaşlar, 'Milli bir anma programına geliyoruz, çıkışta ücret ödüyoruz' diyerek uygulamayı eleştirdi.

Edinilen bilgilere göre, anma programı kapsamında şehit ailelerinden ücret alınmazken, diğer katılımcıların tarifeye tabi tutulması dikkat çekti.

Otopark ücretine itiraz eden vatandaşlara görevli personelin 'Talimat böyle verildi' şeklinde yanıt verdiği öne sürüldü.

Bu arada vatandaşların paylaştığı fişlerde yer alan detaylar da tartışmayı büyüttü. Belediye yerleşkesinde park edilen araçlar için kesilen fişlerde 'Köy Garajı' ibaresinin yer alması şaşkınlık yaratırken, programın başlama saatinden farklı giriş-çıkış saatlerinin yazılması da soru işaretlerine neden oldu.

Yaşananların ardından vatandaşlar, uygulamanın gerekçesine ilişkin açıklama beklerken, Mehmet Özcan'a çağrıda bulunarak söz konusu talimatın kim tarafından verildiğinin açıklanmasını istedi.