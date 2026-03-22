Düzce'nin Yığılca ilçesinde bir evin giriş katında çıkan yangında çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de Akçaöğren köyü İsmailçayırı Mahallesi'nde, Behçet Aydın'a ait 3 katlı binanın garaj olarak kullanılan giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İlk belirlemelere göre yangının kalorifer kazanından kaynaklandığı değerlendirilirken, kısa sürede büyüyen alevler garajda bulunan araçlara sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın, üst katlara sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangında 1 hafif ticari araç, 2 traktör, 1 motosiklet ve 2 çapa motoru tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayda büyük çapta maddi hasar oluştu.

Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.