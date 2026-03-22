İçişleri Bakanlığı koordinesinde 2 haftadır süren operasyonlarda, DEAŞ'la bağlantılı 139 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 9'u hakkında adli kontrol kararı verildi.

Gaziantep Yeni Hali için istişare toplantısı
Gaziantep Yeni Hali için istişare toplantısı
İçeriği Görüntüle

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 29 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) birimleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 139 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan kişiler arasında haklarında aranma kaydı bulunanlar, örgüte finansal destek sağladığı belirlenenler ve geçmiş dönemlerde DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen isimlerin yer aldığı bildirildi.

Operasyonlar sonucunda 14 şüpheli tutuklanırken, 9 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Yetkililer, DEAŞ'ın faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: RSS