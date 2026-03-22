TOFAŞ, Yunanistan temsilcisine mağlup oldu

Saraçhane’de İmamoğlu Mitingi: On binlerden destek, Özel’den iktidara sert mesaj

Yetkililer, DEAŞ'ın faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Operasyonlar sonucunda 14 şüpheli tutuklanırken, 9 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

'29 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 139 şüpheli yakalandı' -Haklarında aranma kaydı bulunan, -Örgüte finansal destek sağlayan ve -Geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüpheliler

Gözaltına alınan kişiler arasında haklarında aranma kaydı bulunanlar, örgüte finansal destek sağladığı belirlenenler ve geçmiş dönemlerde DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen isimlerin yer aldığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) birimleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 139 şüpheli yakalandı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 29 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Gaziantep Yeni Hali için istişare toplantısı

