Ramazan Bayramı boyunca etkili olan soğuk ve yağışlı hava, bayramın son gün olan 22 Mart Pazar günü de devam ediyor. Türkiye genelinin çok bulutlu ve yağışlı olduğu meteorolojik hava tahminlerine göre, Güneydoğu Anadolu, Bingöl, Şırnak, Hakkari ve Şanlıurfa'da kuvvetli yağış bekleniyor. Doğu Anadolu'da buzlanma-don, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da çığ riski var.

BURSA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bayramın üçüncü ve son günü olan 22 Mart Pazar gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bingöl, Şırnak, Hakkari ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı beklenirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

Rüzgarın ise gtenellikle güney, yurdun batı kesimlerinde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi beklenirken, meteorolojinin uyarılarında 'kuvvetli yağış' uyarısında da bulunuldu.

Yağışların, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bingöl, Şırnak, Hakkari ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden; sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yükseklerde tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Ayrıca vatandaşlar, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesine karşı da uyarıldı.