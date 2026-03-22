Ordu'nun Ünye ilçesinde kıyıya vuran insansız deniz aracının mühimmat yüklü ve aktif olduğu tespit edildi. Cihaz, SAS ekiplerince açıkta kontrollü şekilde imha edildi.

ORDU (İGFA) - Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Yüceler Mahallesi sahilinde 20 Mart 2026 Cuma günü saat 16.00 sıralarında kıyıya vuran insansız deniz aracıyla ilgili yürütülen incelemeler tamamlandı.

Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 21 Mart Cumartesi günü saat 14.00 sıralarında olay yerine gelen İstanbul SAS Grup Komutanlığı ekipleri cihaz üzerinde detaylı inceleme gerçekleştirdi.

Yapılan değerlendirmede, insansız deniz aracının aktif olduğu ve mühimmat taşıdığı belirlendi.

Bunun üzerine söz konusu araç, güvenlik önlemleri kapsamında sahilden yaklaşık 4 kilometre açıkta kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi.

— Ordu Valiliği (@TCOrduValiligi) March 21, 2026

Yetkililer, olayla ilgili gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirterek gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.