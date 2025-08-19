BaykarTech Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, KIZILELMA'nın son uçuş testini yerli sosyal medya platformu NSosyal'den paylaştı. Bayraktar, Kızılema PT-4'ün bir test uçuşunu daha başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - Selçuk Bayraktar, Bayraktar KIZILELMA PT-4'ün son test uçuşuna ilişkin önemli bir paylaşımda bulundu.

Teste ilişkin görüntüleri yerli sosyal medya platformı NSosyal'den paylaşan Bayraktar, Kızılelma'nın aerodinamik sistemlerin tanımlanması amacıyla gerçekleştirildiğini başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Test uçuşunun aerodinamik sistemlerin tanımlanması ve performans değerlendirmesi açısından önemli bir adım olduğu kaydedildi.