Baykar CEO'su Haluk Bayraktar, Türkiye'nin yerli insansız savaş uçağı KIZILELMA'nın SAHA 2026'da sergileneceğini duyurdu.

İSTANBUL (İGFA) - BaykarTech Ceo'su Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMAnın SAHA Expo 2026 kapsamında ziyaretçilerle buluşacağını açıkladı.

'Türkiye'nin çelik kanatlarıyla hava savaşının geleceği kanatlanıyor' ifadelerini kullanan Bayraktar, KIZILELMA'nın hem savunma sanayiindeki teknolojik bağımsızlığın simgesi hem de havacılık tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

5-9 Mayıs 2026 tarihleri arasında İstanbul Expo Center'da düzenlenecek fuarda, KIZILELMA'nın başrolde yer alacağı belirtilirken, küresel savunma sanayi temsilcileri ve vatandaşlar etkinliğe davet edildi.

The future of aerial warfare is taking wing with Türkiye's steel wings! ✈️????️



Bayraktar KIZILELMA, Türkiye's fully indigenous unmanned fighter jet and a turning point in aviation history, is taking center stage at #SAHA2026.



— Haluk Bayraktar (@haluk) April 26, 2026

Paylaşımda ayrıca, Türkiye'nin gökyüzündeki yerli ve milli teknolojik gücünün yakından görülebileceği fuarın, sektör açısından önemli bir buluşma noktası olacağına dikkat çekildi.