Ünlülere yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih Ünal karakterini canlandıran ünlü oyuncu Doğukan Güngör, dizi kadrosundan çıkarıldı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlü oyuncu Doğukan Güngör'ün test sonucu pozitif çıktı.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih Ünal karakterini canlandıran ünlü oyuncu Doğukan Güngör, dizi yönetimi tarafından kadrodan çıkarıldı.

4 yıldır Kızılcık Şerbeti dizisinde oynayan ünlü oyuncu Doğukan Güngör'ün kan ve saç örneklerinin pozitif çıkmasından sonra yaptığı açıklamada, 'Allah büyük, her şeyi görüyor. Dizi kadrosundan çıkarılmam acımasız. Show TV yönetiminin aldığı kararla çıkarıldığımı az önce öğrenmiş bulunuyorum. Kamuoyunu da açıkça belirtmek isterim ki ben dimdik ayaktayım ve kendime verdiğim temiz bir hayat sözünü tutarak daha güzel işlerde çok yakında tekrar siz sevenlerimle birlikte olacağım.' dedi.