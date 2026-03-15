Dün akşam RAMS Park'ta oynanan heyecan dolu Galatasaray derbisinde, yeşil sahadaki mücadele kadar protokol tribünündeki o gizemli isim de konuşuldu.

İSTANBUL (İGFA) - Magazin dünyasının radarındaki Nevide Çiçek, mücadelenin tam kalbinde, sahanın sıfır noktasındaki VIP koltuğunda maçı takip etti.



Herkesin ulaşamadığı o ayrıcalıklı noktada müsabakayı pürdikkat izleyen Çiçek'in, maç boyunca yüzünden eksik olmayan o manidar gülümsemesi ve sahadaki belirli bir isme kilitlenen bakışları 'Özel birine destek mi veriyor?' sorularını beraberinde getirdi.

Sahanın sıfır noktasındaki bu gizemli ziyaretiyle tüm bakışları üzerine toplayan güzel ismin, derbi heyecanına ortak olduğu o saniyelerdeki mutluluğu gözlerden kaçmadı.

Zirvedeki yerinden dev maçı izleyen Nevide Çiçek, 'Kimin için geldiniz?' sorularını sessiz kalarak yanıtsız bırakırken; bu gizemli VIP gece, şimdiden magazin dünyasının en çok konuşulan olayına dönüştü!