Dünyaca ünlü klarnet virtüözü Serkan Çağrı, 90'lı yıllara damga vuran 'Sonuna Kadar'ı ilk kez enstrümantal olarak yorumladı. Sanatçının kariyerindeki ilk single çalışması büyük ilgi görüyor.

İSTANBUL (İGFA) - Uluslararası arenada Türkiye'yi başarıyla temsil eden klarnet virtüözü Serkan Çağrı, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Müzikseverlerin hafızasında iz bırakan ve 90'lı yılların unutulmaz şarkıları arasında yer alan 'Sonuna Kadar', bu kez sözsüz ve enstrümantal bir yorumla yeniden dinleyiciyle buluştu.

Söz ve müziği Mustafa Sandal ve Ferda Anıl Yarkın imzası taşıyan eser, Serkan Çağrı'nın kendine özgü klarnet tınısıyla bambaşka bir kimlik kazandı.

Eserin düzenlemesi, modern sound anlayışıyla dikkat çeken başarılı aranjör Can Atayılmaz tarafından yapıldı. Bu özel yorum, klasikleşmiş bir şarkının evrensel bir enstrümantal dile dönüşümünü güçlü bir şekilde yansıttı.

'Sonuna Kadar', aynı zamanda Serkan Çağrı'nın albümler ve sayısız projeyle şekillenen kariyerindeki ilk single olma özelliğini taşıyor.

Eserin klibi ise usta yönetmen Yalçın Yalın imzası taşıyor. Notist Müzik etiketiyle yayımlanan çalışma, 23 Ocak itibarıyla tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu.