Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020 yılında yenilenerek hizmete açılan Kızılcahamam Şifa Termal Sosyal Tesisi, vatandaşlara beş yıldızlı otel konforunda hizmet vermeye devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi insan odaklı sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hizmetlerini sürdürüyor. ABB tarafından yenilenerek 2020 yılında hizmete açılan Kızılcahamam Şifa Termal Sosyal Tesisi, Başkentlileri ağırlamaya devam ediyor.

BEŞ YILDIZLI OTEL KONFORUNDA ÜCRETSİZ KONAKLAMA

Öncelikli olarak 60 yaş ve üstü vatandaşlar ile ABB merkezlerine üye engelli bireyler, gaziler ve yakınları ile şehit yakınlarının yararlanabildiği Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesindeki tesis; 4 gece 5 gün beş yıldızlı otel konforunda ücretsiz hizmet veriyor.

Her hafta farklı bir grubun güvenli ve hijyenik bir ortamda konuk edildiği 45 kişi kapasiteli termal tesiste; ulaşım, termal havuz, etkinlik, sabah kahvaltısı, öğlen ve akşam yemeği, sınırsız çay, kahve, meşrubat, internet, havuz ve kaplıcadan yararlanma imkânı buluyor.

2024 YILINDA TOPLAM 7 BİN VATANDAŞ TESİSLERDEN YARARLANDI

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının Kızılcahamam’daki, Balıkesir’in Altınoluk ilçesi ve Düzce’nin Akçakoca ilçesindeki sosyal tesislerinde 2024 yılı içerisinde; 3 bini 60 yaş ve üstü, 2 bini engelli, 1000’i şehit yakını, gazi ve gazi yakınları ile 1000’i öğrenci olmak üzere toplam 7 bin vatandaş misafir edildi.

Büyükşehir Belediyesinin sosyal tesislerinden faydalanmak isteyen Ankaralılar Başkent 153 üzerinden başvuruda bulunabiliyor.