Artuklu Kızılay Şubesi hayırsever İş Adamı Selahaddin Batur 'un katkılarıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinlik ile Cami ve Kur’an kurslarında eğitim gören 2 bin 500' e yakın kuran kursu öğrencisini ziyaret ederek, meyve suyu ve kek ikramında bulunuldu.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Türk Kızılay'ı Artuklu Şube Yönetimi, Mardin Kızılay il Başkanı, Kadın Kızılay Birimi, Mardin Kızılay Toplum Merkezi, Kızılay Gönüllüleri ve Artuklu İlçe Müftüsü Abdullah Işık Hoca’nın da katılımı ile gerçekleştirdiği etkinlikler kapsamında Yaz Kur’an kurslarında eğitim gören çocuklara Türk Kızılay Derneği tanıtıldı. Kızılay’ın ülke genelinde ve Dünyada yaptığı faaliyetler anlatıldı.

KIZILAY TÜRKİYE’NİN ÖNDE GELEN İYİLİK HAREKETİDİR. Kızılay Artuklu Şube Başkanı Şehmus Arı kurs öğrencilerine yönelik yaptığı konuşmalarda, “Kızılay'ın çok önemli bir iyilik hareketi olduğunu belirterek, çocuklara küçük yaşlarda iyiliği, yardımlaşmayı, kan bağışını ve afetlere hazır bir toplum bilincinin verilmesi gerektiğini” vurguladı.

İŞ ADAMLARIMIZDAN BU HAYIRLI ÇALIŞMALARDA DESTEK BEKLİYORUZ

Başkan Arı, konuşmasının devamında, sağlanan destekten dolayı başta hayırsever İş Adamı Selahattin Batur olmak üzere Artuklu ilçe Müftüsü Abdullah Işık'a ve Kur’an Kursu hocalarına teşekkür ederek, Kızılay Artuklu Şubesi olarak bu tür hayırlı çalışmaların devam edebilmesi için özellikle Mardinli İş adamlarının desteğini beklediklerini, ifade etti.

Kurs öğrencilerine yapılan ziyaretler, yapılan konuşmalar ve çocuklara kek ve meyve suyu ikramı ve çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu.