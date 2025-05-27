Kıyı Ege Belediyeler Birliği’nin Mayıs ayı olağan meclis toplantısı, İzmir’de Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın katılımıyla düzenlendi.MUĞLA (İGFA) - Toplantıya birlik üyesi belediyelerin başkanları, temsilcileri ve belediye meclis üyeleri katıldı. Geniş katılımla gerçekleştirilen oturumda yerel yönetimlerin karşılaştığı ortak sorunlar masaya yatırılırken, birlik bünyesindeki kurumsal yapılanmalar ve yeni dönem vizyonu da şekillendirildi.

Toplantı gündeminde; 2024 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi ve oylanması, 2024 mali yılı kesin hesabının kabulü, birliğe yeni üyelik başvurularının değerlendirilmesi, encümen üyeleri ile ihtisas komisyonlarının belirlenmesi yer aldı. Plan ve Bütçe, İmar, Kültür ve Turizm, Çevre ve Sağlık, Tarım, Hayvan Hakları, Cinsiyet Eşitliği, Mahalli İdareler, Dış İlişkiler ve Hukuk Komisyonları yeniden yapılandırılarak üyeleri güncellendi.Ayrıca Türkiye Belediyeler Birliği ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği iş birliğiyle düzenlenen mevzuat bilgilendirme eğitimi de katılımcılara sunuldu.

“BELEDİYELER SADECE HİZMET DEĞİL, DAYANIŞMA ÜRETİR”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaparak, alınacak kararların belediyeler arası iş birliğini daha da güçlendireceğini söyledi.

“Belediyeler yalnızca hizmet üretmez; barışın, özgürlüğün ve sosyal dayanışmanın vücut bulduğu kurumlardır,” diyenBaşkan Aras, hukukun üstünlüğünden taviz vermeden hizmet üretmeye devam ettiklerini belirtti.

“DİRENÇLİ VE KATILIMCI KENTLER VİZYONUMUZUN TEMELİDİR”

Birlik çatısı altında yürütülen çalışmaları aktaran Başkan Aras, “Kadın ve gençlik merkezleri kurduk, akıllı kentler ve dijital belediyecilik üzerine çalışmalar düzenledik. Yerel yönetimlerin mali yapısını şekillendirdik, deprem ve afet dirençli kentler konusunda önemli adımlar attık. İklim krizine karşı susuz peyzaj uygulamasını başlattık,” diye konuştu.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği’nin vizyonunu da paylaşan Başkan Aras, bu başlıkları şöyle sıraladı:Dirençli kentler, akıllı kentler, dijital dönüşüm, sosyal dayanışma ve eşitlik, kapsayıcı ve katılımcı belediyecilik, kadınların, gençlerin ve dezavantajlı grupların kent yönetimine katılımı, çevre dostu ve su kaynaklarını koruyan kentler, yerel diplomasi ve uluslararası iş birliği.

“BELEDİYELER GELİR KAYBI YAŞIYOR, YATIRIM YAPMAKTA ZORLANIYOR”

Belediyelerin ciddi ekonomik sorunlarla karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Başkan Aras, “Artan maliyetler, yüksek enflasyon ve sabit kalan bütçe payları nedeniyle belediyeler bırakın yatırım yapmayı, maaş ödemekte bile zorlanıyor. Belediyeler hizmet üretmek yerine borçla mücadele etmek zorunda kalıyor,” ifadelerini kullandı.

Turizm bölgelerinde nüfusun mevsimsel olarak katlandığını hatırlatan Başkan Aras, “Muğla’nın nüfusu kışın 1 milyon, yazın ise 7 milyonu buluyor. Ancak biz merkezi bütçeden sadece 1 milyonluk nüfusa göre pay alıyoruz. Bu adil değil,” dedi.

“MUĞLA’NIN ALTYAPI SORUNU İÇİN FİNANSMAN HAZIR, ONAY BEKLİYOR”

Konuşmasında Muğla’daki altyapı sorunlarına da değinen Başkan Aras, “Sürekli patlayan su boruları için yurt dışından 62 milyon Euro kredi bulduk. Biz bu krediyi geri ödemeye hazırız ama yatırım planına alınmadı,” diyerek yetkililerden çözüm beklediklerini ifade etti.