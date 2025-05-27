Bursa Yıldırım Belediyesi, Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinin kapanış programına tarihi Hamamlıkızık Mahallesi’nde ev sahipliği yaptı.BURSA (İGFA) - Bir hafta boyunca farklı noktalarda düzenlenen etkinliklerin sonuncusunda, kadın kooperatiflerinin yöresel lezzetleriyle donattığı sofralar vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Tarihi atmosferiyle kültürel mirası temsil eden Hamamlıkızık’ta gerçekleşen programda konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Türk mutfağının sadece bir yemek kültürü değil, aynı zamanda bir medeniyet hafızası olduğunu vurguladı.

Yıldırım Belediyesi, Türk Mutfağı Haftası kapsamında bir hafta boyunca süren etkinliklerin finaline tarihi Hamamlıkızık’ta ev sahipliği yaptı. Kadın kooperatiflerinin emekle yoğrulmuş sofraları, kültürle harmanlandı.

Kapanış programına; Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, İl Ticaret Müdürü İsmail Aslanlar, İl Göç Müdürü Haşim Özcan, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, Hamamlıkızık Kadınları Kooperatifi Başkanı Elif Başaran’ın yanı sıra çok sayıda kooperatif başkanı ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bugün burada, sadece yemeklerin değil; bir milletin ruhunun, bir kültürün mayasının, bir geçmişin hatırasının konuşulduğu anlamlı bir program vesilesiyle bir aradayız.

Türk mutfağı; göçebe obalardan saraylara, dağ köylerinden şehir sofralarına kadar uzanan bir medeniyetin mutfağıdır. Bu mutfakta sadece yemek değil, dua, gelenek, birlik, şifa ve bereket pişer. Ünlü tarihçi Fernand Braudel’in dediği gibi, mutfak bir milletin hafızasıdır. İşte biz bu hafızayı, bu toprakların bereketini ve bu milletin değerlerini Yıldırım’da yaşatıyor ve geleceğe taşıyoruz. Kadın emeğini, üretimini ve dayanışmasını yaşatan Hamamlıkızık Kadın Kooperatifimiz başta olmak üzere, sofralarını ve gönüllerini bizlere açan tüm kadın girişimcilerimize yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

15 KADIN KOOPERATİFİ VE 25 KADIN GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ

Kadın kooperatiflerinin ve girişim merkezlerinin ilçeye kattığı değere de değinen Başkan Yılmaz, “Bugün itibarıyla 15 kadın kooperatifimiz ve 25 kadın girişimcilik ile eğitim merkezimiz aktif olarak üretmeye, öğretmeye ve ilçemize değer katmaya devam ediyor. Yıldırım’da biz sadece parklar, yollar, binalar değil; kültür inşa ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Törende konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ise “Türk Mutfağı Haftası, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde başlatılan ve dördüncüsünü düzenlediğimiz bir hafta. Biz biliyoruz ki bizim geleneğimizde mutfağın, sofranın apayrı bir yeri var. Biz sofrada bir araya geliriz. Sofrada belki de en önemli kararları alırız. Günümüzde televizyonun, bilgisayarın ve dijital medyanın olduğu bir ortamda sofra, aslında bir arada olduğumuz nadir anlardan bir tanesi. O yüzden çok değerli. Biz yemeklerimize besmeleyle başlarız, şifa olsun deriz. Misafirimiz geldiğinde onu yedirmeden, içirmeden göndermeyiz. Böylesine güzel değerlerin yaşatılması açısından Türk Mutfağı Haftası ayrıca çok önem arz ediyor. Ben özellikle Yıldırım Belediye başkanımıza ve eşi hanımefendiye teşekkür ediyorum. Çünkü Yıldırım’dan gerçekten kadının sesini tüm Bursa’ya hatta tüm Türkiye’ye duyuruyorlar” dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer de gastronominin artık şehirlerin ve ülkelerin tanıtılmasında çok önemli noktada olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından protokol, etkinlik kapsamında açılan stantları ziyaret etti. Programın sonunda misafirlere Nebi Dede Çorbası ikram edildi.