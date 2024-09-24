Kıyı Ege Belediyeler Birliği Eylül ayı encümen toplantısı Belediye Başkanı Helil Kınay’ın ev sahipliğinde Karabağlar’da düzenlendi.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi Başkanlık Salonundaki toplantıya Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamanda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu ve Narlıdere Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ay ile Kıyı Ege Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hurşit Akdemir de katıldı.

Encümen toplantısında birliğin daha verimli çalışabilmesi için atılacak adımlar, genel ve mali konular, eğitim hizmetleri ile yapılması planlanan çalışmalar ele alınarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplu fotoğraf çekimiyle toplantı sona erdi.