Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 15. Antalya Kitap Fuarı, bu yıl da binlerce kitapseveri buluşturuyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 'Kitapla umuda, özgürlüğe, adalete:' temasıyla düzenlenen 15. Antalya Kitap Fuarı, her yaş grubundan ziyaretçinin yoğun ilgisiyle ilk gününden itibaren rekor katılımla devam ediyor. Fuarın dördüncü gününde de yoğunluk artarak devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüzlerce yazar ve yayınevi, Antalyalı okurlarla buluşarak kitapseverlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Edebiyat, tarih, siyaset, çocuk kitapları, kişisel gelişim ve felsefe gibi pek çok farklı alanda binlerce kitap okuyucuyla buluşuyor. Kitapların birleştirici gücü etrafında toplanan katılımcılar, hem sevdikleri yazarlarla tanışıyor hem de yeni kitapları keşfetmenin mutluluğunu yaşıyor.

KİTAPSEVERLERDEN FUARA TAM NOT

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliklerini yakından takip ettiğini söyleyen Ahmet Rüştü Balseven, 'Büyükşehir Belediyesi yıl boyunca Cam Piramit'te birçok etkinlik düzenliyor. Bunlar arasında en çok sevdiğimiz Kitap Fuarı. Sosyalleşmek için de güzel bir fırsat. Gerçekten çok beğeniyoruz' ifadelerini kullandı.

Fuarı gezen bir diğer ziyaretçi Bayram Çölgeçen ise fuara olan ilgiden memnuniyetini dile getirerek, 'Her türden kitap var. Belediyemizin bu tür etkinlikleri her yıl yapması çok güzel. İnsanları ortak bir paydada buluşturması harika' dedi.

GENÇLER İMZA GÜNLERİNE AKIN ETTİ

Yazar Maral Atmaca'dan imza almak için sabırsızlıkla bekleyen Mine Avcı da fuarın atmosferinden oldukça memnun. Atmaca, 'Yazarlarla buluşmak çok eğlenceli. Her sene geliyorum, yeni çıkan kitaplarını imzalatıyorum. Onlarla tanışmak çok keyifli, her yıl yeni bir anı biriktiriyorum burada' diyerek mutluluğunu dile getirdi.

HERKESİ KİTAP FUARI'NA BEKLİYORUZ

Antalya'nın okumayı seven bir şehir olmasına dikkat çeken Yazar Fatih Tuncay 'Ben Antalyalıyım. Kendi evimde olmak, burada Antalyalılarla olmak büyük gurur ve onur benim için. Halkın katılımı çok güzel. Belediyemize de çok teşekkür ederim bu güzel organizasyonu sundukları için' ifadelerini kullanarak, herkesi Antalya Kitap Fuarı'na davet etti.

Antalya Kitap Fuarı'nda kitapların düşünceyi özgürleştiren, umudu çoğaltan ve adalet duygusunu pekiştiren gücüne dikkat çekiliyor.