Uşak Belediyesi tarafından başlatılan 'Kitap Kumbarası' projesi, Bilim Uşak öncülüğünde yürütülüyor. Proje kapsamında toplanan çocuk kitapları, köy okullarındaki öğrencilere ulaştırılarak onların hayal dünyasına yeni kapılar açıyor.

UŞAK (İGFA) - Şehir genelinde yerleştirilen kitap kumbaraları aracılığıyla çocuklara yönelik okuma kitapları toplanıyor. Bu sayede öğrenciler bilgiye kolay erişim sağlarken, okuma alışkanlıkları güçleniyor ve eğitimde fırsat eşitliği destekleniyor.

BAŞKAN YALIM, VATANDAŞLARI KİTAP BAĞIŞIYLA DESTEĞE DAVET ETTİ

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, 'Geleceğimiz olan çocuklarımızın okuyup daima bilgilenmesi için bizler her zaman yanlarındayız ve destekçiyiz. Siz değerli vatandaşlarımız da bu anlamlı projeye destek olarak kitap bağışında bulunabilirsiniz. Çocuklarımızın geleceğini aydınlatmak için projeye destek olalım' ifadelerini kullandı.

KİTAP KUMBARALARI ŞEHRİN DÖRT NOKTASINDA HİZMET VERİYOR

Kitap kumbaraları, Uşak Belediyesi, Atatürk Kültür Merkezi, Atatürk Sağlıklı Yaşam ve Eğitim Merkezi ve Le Mois Cafe'de vatandaşların erişimine sunuldu. Böylece herkes projeye kolayca katkıda bulunabilecek.