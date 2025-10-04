Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Tarım ve Orman Bakanlığı, 15'incisi düzenlenen Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı'nda doğaya umut olacak anlamlı bir iş birliğine imza attı. 'Her Çocuk Bir Fidan' projesi kapsamında ziyaretçilere ücretsiz fidanlar dağıtılırken, aynı zamanda isteyenler bağış yaparak Türkiye'nin farklı bölgelerinde yanan ormanların yeniden yeşertilmesine katkı sundu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 15. Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı, bu yıl sadece kitap tutkunlarını değil doğaseverleri de bir araya getirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle açılan özel stantta ziyaretçilere ücretsiz fidan dağıtımı ve bağış imkânı sunularak yanan ormanlara dikkat çekildi. Sosyal sorumluluk temasıyla öne çıkan etkinlik, fuarın en anlamlı durağı oldu.

HER ÇOCUK BİR FİDAN

Bu yıl sosyal sorumluluk projesini üstlenen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte 'Her Çocuk Bir Fidan' sloganıyla farkındalık yarattı. Bu özel stantta ziyaretçilere ücretsiz fidanlar dağıtılırken, aynı zamanda isteyenler bağış yaparak Türkiye'nin farklı bölgelerinde yanan ormanların yeniden yeşertilmesine katkı sundu. Hem çocuklar hem de yetişkinler için düzenlenen etkinlikte doğanın korunmasına yönelik bilgi panoları ve atölye çalışmaları yoğun ilgi gördü.

OKUYAN ELLER, YEŞERTEN KALPLER

15. Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı bu yıl, kitap sayfalarının arasında doğa sevgisini de yeşertti. Ziyaretçiler, hem kitapların dünyasında yeni ufuklar keşfederken hem de doğaya bir fidanla katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın öncülüğünde gerçekleşen bu anlamlı proje, kültürle çevre bilincini buluşturarak Kocaeli'den tüm Türkiye'ye ilham verdi.