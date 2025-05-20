Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart 2025 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini yayımladı.ANKARA (İGFA) - Verilere göre, kısa vadeli dış borç stoku, bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 azalarak 172,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku ise 224,8 milyar dolar olarak kaydedildi.

BANKALAR VE SEKTÖRLERDEKİ GELİŞMELER

Martta bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0,5 artarak 77,8 milyar dolara yükselirken, Merkez Bankası kaynaklı yükümlülükler yüzde 4,2 azalarak 30,2 milyar dolara geriledi. Bankaların yurt dışından kullandığı kısa vadeli krediler yüzde 3,5 düşüşle 18,6 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı ise yüzde 1,1 artışla 18,5 milyar dolar oldu.

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 3,5 artarak 19,5 milyar dolara, TL cinsinden mevduatları ise yüzde 0,9 artışla 21,3 milyar dolara ulaştı. Diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku da yüzde 1 artarak 64,8 milyar dolara yükseldi.

TİCARİ KREDİLER ARTTI, NAKİT KREDİLER AZALDI

Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari krediler yüzde 1,5 artışla 60,7 milyar dolara ulaşırken, nakit krediler kaynaklı yükümlülükler yüzde 6,9 azalarak 4,1 milyar dolar seviyesine geriledi.

DÖVİZ KOMPOZİSYONU

Kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonuna bakıldığında, borçların yüzde 35’i dolar, yüzde 26’sı avro, yüzde 24’ü TL ve yüzde 15’i diğer döviz cinslerinden oluştu.

KALAN VADEYE GÖRE BORÇ DAĞILIMI

Kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stokunda, Merkez Bankası ve genel hükümetin toplam yükümlülükleri bir önceki aya göre azalırken, bankalar ve diğer sektörlerin yükümlülükleri artış gösterdi.

Bu veriler, Türkiye ekonomisinin kısa vadeli dış borç dinamiklerinde dengelenme çabalarının devam ettiğini ortaya koyuyor.

https://twitter.com/Merkez_Bankasi/status/1924732905865023595