Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart 2025 Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi’ni (Tarım-GFE) açıkladı. Endeks, bir önceki aya göre yüzde 1,80, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 29,73 artış gösterdi.ANKARA (İGFA) - TÜİK’in yayımladığı verilere göre, Tarım-GFE (2020=100) Mart 2025’te bir önceki aya göre yüzde 1,80, 2024 Aralık’a göre yüzde 10,32, geçen yılın Mart ayına göre yüzde 29,73 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 36,16 yükseldi

Ana gruplarda, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi aylık yüzde 2,08, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi ise yüzde 0,15 artış gösterdi. Yıllık bazda ise tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi yüzde 29,10, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi yüzde 33,53 arttı.

VETERİNER HARCAMALARI ÖNE ÇIKTI

Yıllık değişimde en yüksek artış yüzde 55,87 ile veteriner harcamalarında olurken, aylık bazda da veteriner harcamaları yüzde 4,31 ile en fazla yükselen alt grup oldu. Veriler, tarımsal üretim maliyetlerinde artışın devam ettiğini ve özellikle veteriner hizmetlerinin maliyetlerde önemli bir baskı yarattığını ortaya koydu.