Kısa adı Marmarabirlik olan Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, 2025-2026 iş yılı ürün alım kampanyası kapsamında ortaklarına kalan yüzde 25'lik ödemeyi 17 Nisan'da yapacağını duyurdu.

BURSA (İGFA) - Marmarabirlik'ten yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 ürün alım kampanyasında alınan zeytin ürün bedellerinin yüzde 50'si 15 günlük periyotlarda ortaklara peşin olarak ödenmişti. Ödemelerin kalan kısmının yarısını 13 Şubat'ta ödeyen Birlik, son dilim ödemesini ise 17 Nisan Cuma günü gerçekleştireceğini duyurdu.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, son dilim ile birlikte üreticiye toplam 3 milyar 440 milyonTL ödeme gerçekleştirdiklerini belirterek, Birlik olarak üreticiyi merkeze alan güçlü ve sürdürülebilir yapıyla bir alım kampanyasını daha başarıyla tamamlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Tüm zorluklara rağmen ortaklara karşı sorumluluğu eksiksiz yerine getirdiklerini ifade eden Başkan Yıldız, 'Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üreticimizin emeğini koruyan, alın terinin karşılığını zamanında ve güvenle ödeyen bir anlayışla yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte hayata geçireceğimiz yeni projeler ve stratejik adımlarla Marmarabirlik'i daha da ileriye taşıyacak, ortaklarımızla birlikte daha güçlü, daha bereketli ve daha sürdürülebilir bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz' diye konuştu.