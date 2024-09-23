Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ailelerin en büyük masraf kalemlerinden biri olan kırtasiye ürünleri gündeme oturdu. Veliler zincir marketlerin daha uygun olduğunu dile getirilen kırtasiyeciler ise zincir marketlerle rekabet etmekte zorlanıyor.BURSA (İGFA) - Birçok tüketici, zincir marketlerde kırtasiye malzemelerinin daha uygun fiyatlı olduğunu ifade ediyor. Öte yandan, kırtasiyeler fiyatların yüksek olduğu iddialarına karşılık olarak, sattıkları ürünlerin kalite ve çeşitlilik açısından marketlerden farklı olduğunu savunuyor.

Kırtasiye sahipleri, ürünlerin daha uzun ömürlü, kaliteli ve özel markalardan olduğunu belirten Bursa Matbaacılar ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Akif Erol, "Bizim sattığımız ürünlerin büyük kısmı, markalı ve dayanıklı ürünler. Marketlerde satılan ürünler ise genellikle kalitesi düşük ya da kısa ömürlü olabiliyor. Veliler, ilk etapta daha ucuz görünen bu ürünlerin kısa sürede bozulduğunu fark edip tekrar almak zorunda kalıyor." ifadelerini kullandı.

Erol ayrıca, küçük esnafın binlerce şubesi olan zincir marketlerle yarışacak gücü olmadığını, o yüzden kırtasiyecilerin zincir marketlerle fiyat olarak değil kalite olarak kıyaslanması gerektiğini vurguladı.