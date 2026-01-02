İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 40 suçlunun 9 farklı ülkeden Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) -İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası ve ulusal düzeyde aranan suçlulara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza atıldığını duyurdu. Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan toplam 40 kişi yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Suçluların; Gürcistan, Almanya, Bulgaristan, ABD, Hırvatistan, İsviçre, Karadağ, Rusya ve Yunanistan'da yakalandığı belirtildi. Kırmızı bültenle aranan şahıslar arasında 'kasten öldürme', 'uyuşturucu madde ticareti', 'suç örgütüne üyelik', 'yağma', 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'bilişim yoluyla dolandırıcılık' gibi ağır suçlardan aranan isimlerin bulunduğu kaydedildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/2006952524306092291

Ulusal seviyede aranan şahısların ise terör propagandası, dolandırıcılık, hırsızlık, zimmet, sahtecilik ve ruhsatsız silah bulundurma gibi suçlardan arandığı bildirildi. Yakalanan kişilerin büyük bölümünün Gürcistan'da tespit edilerek iade sürecinin tamamlandığı ifade edildi.

Bakan Yerlikaya, başarılı operasyon nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı yetkilileri ile istihbarat, KOM, Narkotik, Asayiş, Siber Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele birimlerini tebrik etti.