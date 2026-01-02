Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok il için kar yağışı, kuvvetli rüzgar, buzlanma ve çığ tehlikesine karşı uyardı. Özellikle doğu ve yüksek kesimlerde risk artıyor.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahminlerine göre, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Trabzon, Rize, Artvin kıyıları, Giresun'un doğusu, Siirt çevreleri ve Ağrı'nın güney kesimlerinde kar yağışı görülecek.

İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı beklenirken, Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusundaki eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde artması, doğu bölgelerde ise azalması öngörülüyor. Rüzgarın Marmara ve Orta Karadeniz kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Yetkililer; ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.