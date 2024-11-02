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Gerçekleştirilen ziyarette Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan, Dereköy Gümrük Kapısı’nın modernizasyon çalışmalarındaki son durum hakkında Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’a bilgiler verdi.

Kırklareli TSO Meclis Başkanı Özsan, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Bolat ile birlikte Kırklareli Belediye Başkanı Bulut’u ziyaret etti.Erdoğan DEMİR/KEŞAN POSTASI (EDİRNE İGFA) Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (Kırklareli TSO) Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın Kırklareli’ne gerçekleştirdiği program kapsamında Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut’a yaptığı ziyarete katıldı.