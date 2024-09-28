Yenimuhacır Belediye Başkanı Tamer Kıral, beldesindeki doğal gaz çalışmalarının devam ettiğini ve bir yandan da doğal gaza çalışması nedeniyle bozulan yolları onarmaya devam ettiklerini belirtti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kıral, yol çalışmaları nedeniyle kendilerine gönüllü olarak destek olan vatandaşa da teşekkür etti.

Kıral “Doğal gaz kazı çalışmaları nedeniyle bozulan yollarımızın, parke taşı tamir çalışmalarında iki gündür personelimiz ile birlikte gönüllü olarak çalışan Sami Göksoy'a ve alınteriyle çalışan, emekçi mesai arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Emek ve desteğiniz için minnettarız.” Dedi.