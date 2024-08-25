Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira geliri tespit edilen ve birçok defa hatırlatma yapıldığı halde beyanname vermeyen yaklaşık 700 bin mükellef hakkında cezalı işlem yapılacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Kayıt dışı kalmayı zorlaştıran dijitalleşmenin katkısıyla kapsamlı kira denetimleri Gelir İdaresi Başkanlığı'nı harekete geçirdi.

Denetimleri sıklaştırdıklarını kaydeden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kira geliri tespit edilen ve birçok defa hatırlatma yapıldığı halde beyanname vermeyen yaklaşık 700 bin mükellef hakkında cezalı işlem yapılacağını duyurdu.

Bakan Şimşek, tapu ve ikamet bilgileri kullanılarak kiraya verildiği değerlendirilen 1,5 milyon konut için fiili denetim çalışması başlattıklarını belirterek, "Vergilendirilmeyen her tür haksız kazancın takipçisiyiz" mesajını verdi.

https://twitter.com/memetsimsek/status/1827644400643481622