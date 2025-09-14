Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Marmara Denizi'nde Kınalıada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 8 metre boyundaki tekne içindeki 5 kişiyi kurtardı. TAHLİSİYE-2 botu tarafından yedeklenen tekne, Harem İskelesi'ne emniyetle yanaştırılırken olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.İSTANBUL (İGFA) - KEGM'nin sosyal medya paylaşımına göre, Kınalıada açıklarında seyir halindeki 8 metre boyundaki tekne, makine arızası nedeniyle kontrolsüz şekilde sürüklenmeye başladı.

İçinde 5 kişi bulunan tekne, KEGM'ye bağlı TAHLİSİYE-2 hızlı tahlisiye botu tarafından hızla yedeklendi.

Ekiplerin başarılı müdahalesi sonucu tekne, Harem İskelesi'ne güvenli bir şekilde getirildi.

KEGM, "Kınalıada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 5 kişi bulunan 8 metre boyundaki tekne, TAHLİSİYE-2 botumuzca yedeklenerek Harem'e emniyetle yanaştırıldı" açıklamasını yaptı.

