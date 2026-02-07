Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve AFAD iş birliğiyle düzenlenen 6 Şubat Depremleri Anma Etkinliği ve Akredite Olan Ekiplere Arma Takma Programı, Kayseri'nin afet anındaki güçlü refleksini ve kurumsal dayanışmasını bir kez daha gözler önüne serdi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ile Kahramanmaraşlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle düzenlenen 6 Şubat Depremleri Anma Etkinliği ve Akredite Olan Ekiplere Arma Takma Programı, Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, daire başkanları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, rektörler, deprem bölgesinde görev alan kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma personeli ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar rahmetle anıldı.

Programda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile beraber depremin her anında ilçe ilçe, köy köy gezdiklerini vurguladı. İlçe belediye başkanları ve devletim tüm kurum kuruluşları ile deprem bölgesinde görev aldıklarını ifade eden Vali Çiçek, 'Yemin ediyorum kahramanca çalıştılar, o yüzden onları alkışlıyorum' sözleriyle sahada görev alan ekiplerin özverisine dikkat çekti.

Depremin ilk günlerinde yaşadıklarını da paylaşan Vali Çiçek, felaketin boyutlarını ilk gördüğünde bu yükün altından kalkılamayacağı endişesini yaşadığını dile getirerek, nerede acı ve ihtiyaç varsa Kayseri'nin oraya ulaşmaya gayret ettiğini söyledi. 'Kayseri valisi olmak başka bir şeydir' ifadeleri salonda duygulu anların yaşanmasına neden oldu.

Kayseri'nin arama kurtarma ekipleri sayısında Türkiye'de ilk 6 il arasında yer aldığını belirten Çiçek, ekiplerin isimlerini tek tek anons ederek salonda yoklama aldı. Programda konuşan AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ise bir daha böyle felaketlerin yaşanmaması temennisinde bulunarak, 'Nasıl yardımlaşacağımızı, birbirimize böyle zamanlarda nasıl sahip çıkacağımızı da öğrenmiş olduk' ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, afetlere hazırlık sürecinde önemli bir aşamayı tamamlayan akredite arama kurtarma ekiplerine arma takdimi gerçekleştirildi. Program, Kayseri'nin afetlere karşı kurumsal gücünü ve dayanışma kültürünü bir kez daha ortaya koydu.