Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Botan Vadisi Milli Parkı’nın sınırları yeniden belirlendi. Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Siirt merkez, Tillo ve Eruh ilçeleri sınırlarındaki milli parkın coğrafi ve idari kapsamı güncellendi.ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 2019 yılında 1421 sayılı kararla milli park statüsü kazanan Botan Vadisi’nin sınırlarını yeniden tanımlandı. Karar, parkın yaklaşık 120 bin dönümlük alanını kapsayan 29 kilometrelik güzergahını, ekli harita ve koordinat listesiyle netleşti.

Söz konusu düzenleme, yapılaşma risklerini önleyerek doğa turizmini teşvik etmeyi ve milli parkın geleceğini güvence altına almayı hedefledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kararın ekosistem bütünlüğünü güçlendireceğini ve koruma çalışmalarını hızlandıracağını belirtirken, park, akarsu vadileri, endemik bitkiler ve tarihi yapılarıyla önemli bir potansiyel taşıdığı belirtildi.

ZENGİN BİTKİ ÖRTÜSÜ VE BİYOÇEŞİTLİLİĞE SAHİP

Hatırlanacağı gibi Siirt’in merkez, Aydınlar (Tillo) ve Eruh ilçeleri sınırlarında yer alan Botan Vadisi Milli Parkı, 15 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete’de ilan edilerek, Türkiye’nin 45. milli parkı olarak doğa, tarih ve kültür mirasını koruma altına alınmıştı.

Dicle Nehri'nin bir kolu olan Botan, aynı zamanda Şırnak bölgesini kapsayan tarihsel bir bölgeyi ifade ederek Şırnak, Siirt, Mardin'in Doğusu ve Batman Bölgesi'ni kapsıyor. İsmini geçmişteki Botan Beyliği'nden alan Vadi, Sokrates'in öğrencisi Ksenofon MÖ 400 yılında yazdığı Anabasis (Onbinlerin Dönüşü) adlı eserinde nehirden oldukça fazla bahsetmiştir.

Zengin bitki örtüsü, tarihi kalıntılar ve biyoçeşitliliğiyle öne çıkan Botan Vadisi'nde 120 bin dönüm ve 29 kilometrelik güzergah olup yamaç paraşütü, rafting gibi sporlara da elverişlidir.

Söz konusu kararın ayrıntılarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz